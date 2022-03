Jacobelli: “Erano anni che non si vedeva un campionato così, ma i recuperi delle partite avranno un ruolo decisivo. Var? Si faccia un regolamento chiaro”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina. Sulla corsa all’Europa, si è espresso così:

“Prima di tutto sarà importante trovare delle date ai recuperi, perchè anche il calendario giocherà un ruolo importante per definire la classifica. Erano almeno dieci anni che non si vedeva un campionato così”.

Ancora sulle polemiche sul Var ha detto: ” L’errore di Torino (il rigore negato a Belotti ndr) non sta né in cielo, né in terra. La categoria arbitrale rifiuta l’utilizzo tecnologico. Basterebbe fare un regolamento chiaro per evitare cantonate come quelle di domenica”.