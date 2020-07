Jacobelli: “Iachini merita la conferma. Io avrei fatto ricorso. Chiffi e i superiori avrebbero dovuto chiedere scusa per l’errore”

Il Direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’allenatore: “La gara di Roma l’ha decisa Chiffi. Iachini merita la conferma, la società viola deciderà nel modo migliore. Per quanto concerne il lavoro fatto è molto positivo. Considerata la situazione di partenza e i problemi affrontati, sul campo si è meritato la conferma. La Fiorentina non ha perso a Roma per l’allenatore ma per Chiffi. Io avrei fatto ricorso. E’ stato talmente madornale, una cantonata sesquipedale, però basta. Nella ripartenza, quelli meno in forma sono stati gli arbitri”.

E poi: “La tecnologia riduce la discrezionalità dell’arbitro. Dalla tecnologia non si tornerà mai indietro e si andrà avanti. Per questo, mi sarei aspettato che Chiffi e i suoi superiori pubblicamente ammettessero l’errore chiedendo scusa alla Fiorentina. E poi la multa di Pradè per una protesta sacrosanta”.

E sull’allenatore: “Quelli accostati sono signori tecnici. Il campo giudica l’allenatore. Questi vengono presi in considerazione se la Fiorentina cambierà tecnico. Iachini viene chiamato in causa in situazioni delicate. La Fiorentina ha l’opportunità di crescere con l’allenatore che le ha garantito la salvezza con giornate di anticipo, attaccato alla causa viola. Basta dare una occhiata al suo curriculum per vedere come si è comportato. Meriterebbe di cominciare la stagione col suo metodo ed essere valutato sul campo partendo con una squadra modellata a sua immagine e somiglianza”