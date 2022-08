Jacobelli: “La Fiorentina in Europa deve seguire l’esempio di Atalanta e Siviglia. La sicurezza si chiama Vincenzo Italiano”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina deve fare il percorso dell’Atalanta, o del Siviglia se vogliamo. Una crescita esponenziale, sia come risultati sia come esperienza europea che i giocatori possono maturare. La Fiorentina ha una squadra con tante prospettive, e con una sicurezza assoluta che si chiama Vincenzo Italiano. Non bisogna snobbare l’impegno, abbiamo visto negli anni troppe squadre italiane dichiarare l’obiettivo dell’Europa e poi uscire al primo turno in maniera pessima”.

E poi ha aggiunto: “Il Twente è stato protagonista di un brillante avvio di stagione, mi ricordo l’amichevole contro il Bologna che tanto irritò Mihajlovic. E’ una formazione votata all’attacco, che fa pochi calcoli e che punta molto sul collettivo pur avendo individualità interessanti. I viola sono consapevoli del valore dell’avversario, ma credo abbiano gli uomini adatti per superare il turno. Si è visto nelle scelte contro la Cremonese che Italiano dà molta importanza alla partita di stasera”.