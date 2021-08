Jakobs: “Se un club ci chiedesse Skhiri ascolteremmo l’offerta con attenzione ma per ora…”

Tra i calciatori seguiti dalla Fiorentina per il centrocampo c’è anche Ellyes Skhiri, classe ’96 in forza al Colonia. Il ds del club tedesco, Jorg Jakobs, ha parlato alla stampa tedesca proprio della possibilità che il giocatore parta durante questo mercato: “Al momento non c’è in vista un trasferimento, Ellyes si sta preparando alla nuova stagione con professionalità. Se qualcuno dovesse venire a bussare alla nostra porta e il giocatore chiedesse la cessione, ascolteremmo tutto con attenzione. Chiaro che le condizioni dovrebbero soddisfare sia noi che il giocatore”.