Jans: “Questa volta non prenderemo gol dopo due minuti. Siamo in formissima e abbiamo guadagnato qualche chances in più di passare”

L’allenatore del Twente, Ron Jans, ha presentato in conferenza stampa la sfida di ritorno con la Fiorentina. Sentite cosa ha detto il tecnico degli olandesi alla vigilia della partita di Conference League:

“Domani lo stadio sarà completamente esaurito, quindi vedrete uno spettacolo di pubblico. Questa volta non accadrà che dopo due minuti prendiamo un gol perché ci saranno i nostri tifosi a sostenerci la nostra gente. Approcceremo la gara in maniera diversa, ma la filosofia è la stessa: vincere e fare due gol in più della Fiorentina“.

Sulla squadra e sulle probabilità di passaggio del turno: “La forma squadra adesso è ottima. Vi posso dire che Julio Pleguezuelo non sarà della partita per una gastroenterite. La Viola ha più chances di vincere, ma giocando da noi avrà solo il 58% di possibilità di passare il turno, il 15% in meno rispetto all’andata”.

Jans non dimentica la Fiorentina: “La sensazione del pubblico sarà speciale perché molti di loro non hanno mai visto l’Europa. Infatti il Twente vi manca da 10 anni. Personalmente ho già perso due volte contro la Fiorentina, già nel 2007 quando ero al Groningen. Gli italiani sono più abituati alle temperature calde rispetto a noi”.