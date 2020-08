Javi Martinez e il Bayern aprono al trasferimento alla Fiorentina. Resta l’ultimo, vero, ostacolo

Arrivano novità per la Fiorentina sul fronte Javi Martinez. Stando a quello che riporta Sky, il centrocampista avrebbe dato il suo assenso per il trasferimento in maglia viola. Il Bayern Monaco dal canto suo non avrebbe invece problemi a privarsi di un giocatore che è ormai diventato una riserva nelle fila dei bavaresi. L’ultimo, vero, ostacolo per la definizione del trasferimento è quello relativo alla parte economica, ovvero all’ingaggio dello spagnolo.

