Jeda: “Sottil mi ricorda Ribery, deve mettersi in testa che è un giocatore importante per la Fiorentina. Vlahovic punta centrale non mi convince”

Jedaias Capucho Neves, noto come Jeda, ex attaccante del Cagliari con 22 reti in maglia rossoblù, è intervenuto così a Lady Radio: “La Fiorentina ha iniziato bene quest’anno con Italiano, ma deve risolvere la questione legata alla vicenda Vlahovic. Inoltre il serbo non ha le caratteristiche per giocare da solo come centravanti in un 4-3-3 Deve guardare la porta, non stare con le spalle verso il portiere avversario. Lo vedrei meglio con un partner che ‘prende le botte’ per lui, così sarebbe più libero di svariare su tutto il fronte d’attacco”.

Su Joao Pedro ha aggiunto: “Lui è felice e tranquillo a Cagliari, E’ cresciuto molto in Sardegna ed è voluto rimanere. Se poi arriverà un grande offerta per lui credo che sarà ascoltato, ma in generale, non credo che il braccio di ferro tra giocatore e società porti a qualcosa di buono”.

Sottil, ex rossoblù: “L’anno scorso a Cagliari iniziò bene, poi l’infortunio frenò la sua annata. Me lo ricordo ai tempi della Primavera della Fiorentina ed ero convinto che sarebbe venuto fuori. E’ un giocatore alla Ribery, Deve mettersi in testa che può essere un giocatore importante per la Fiorentina, e sarà importante che sua convinzione nel voler fare il salto di qualità”.