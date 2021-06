Jesus Corona e una strana clausola rescissoria, ma il prezzo da trattare per la Fiorentina potrebbe essere totalmente diverso

Tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina sembra esserci anche Jesus Corona, esterno destro del Porto classe 1993. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il giocatore messicano ha una particolare clausola rescissoria dal valore variabile. Fino al 30 giugno la clausola di Corona varrà 20 milioni di euro, mentre nei mesi di luglio e agosto arriverà a toccare i 30 milioni di euro. Cifre che comunque sono da considerarsi troppo alte, visto anche il contratto in scadenza nel 2022 con il club portoghese. Il Porto, per non perderlo a zero, potrebbe cederlo a partire da 10-12 milioni + bonus. Sul giocatore ci sono anche club inglesi e spagnoli.