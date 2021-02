Jimenez: “Ho dei bellissimi ricordi di Firenze e della Fiorentina. Ho lavorato con un allenatore che mi voleva bene”

L’ex giocatore della Fiorentina Luis Jimenez ha parlato a tuttomercatoweb dei suoi trascorsi in maglia viola: “A Firenze ho sempre giocato, ho vissuto in una città fantastica, ho lavorato con un allenatore (Prandelli, ndr) che mi voleva molto bene. Sono stato sempre in grandi società ma soprattutto in splendide città che mi davano tanto affetto”.

