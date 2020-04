Joaquin: “La passione che si respira a Firenze è pari solo a quella di Siviglia. Una grande rivalità con la Juventus e la prima volta che ho giocato contro di loro ho pure segnato”

Joaquin Sanchez ha deliziato i tifosi della Fiorentina con le sue giocate per due stagioni di fila dal 2013 al 2015. Di questa esperienza ne ha riparlato il calciatore, adesso al Betis Siviglia, dicendo: “Si vive con molta passione. Firenze vive con molta passione. I tifosi sono molto simili a quelli che ci sono qui, come i fan del Betis o del Siviglia. Per vivere, ho vissuto lì con più calma. C’è una grande rivalità con la Juventus è la squadra che vogliono sempre battere. La prima che ho giocato lì, abbiamo vinto 4-2 e ho segnato il terzo gol. È stato spettacolare. Mia moglie all’inizio l’ha vissuta male. Non sarei mai voluto andarmene, ma ho pensato che fosse il momento per vivere quell’esperienza”.

Per quanto riguarda la vita fuori dal campo a Firenze, Joaquín sottolinea che “la gastronomia è spettacolare. Quando mangi la pasta lì e poi pensi a quella che mangiamo qui, ti viene da dire: ma che schifezza mangiamo. La movida lì è vissuta in modo diverso, finiscono prima…Non ha niente a che vedere con la nostra”.