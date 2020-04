Joseph Commisso e la sua quarantena fiorentina con la nuova fidanzata. FOTO

Mentre Rocco Commisso è bloccato negli Stati Uniti per l’emergenza Coronavirus, il figlio del presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, è rimasto a Firenze. La sua quarantena forzata prosegue in compagnia di quella che è possibile definire a questo punto come la sua nuova fidanzata. Di lei (si chiama Erica ed è di origini brasiliane) ci occupammo un paio di mesi fa quando fu immortalata dal nostro fotografo, Luca Fanfani, in tribuna a seguire una partita dei viola proprio a fianco del rampollo della famiglia Commisso. A celebrare il tutto è stata la stessa ragazza con una foto pubblicata sui social.