Joseph Commisso ringrazia Ribery: “Impegno, passione e professionalità al servizio della Fiorentina. Sarai sempre parte della famiglia viola”

Joseph Commisso, figlio del presidente della Fiorentina Rocco, ha postato su Facebook un personale messaggio di ringraziamento per Franck Ribery: “Voglio ringraziare personalmente Franck per il suo impegno, la sua fedeltà alla Fiorentina, la sua passione e l’amore per il gioco. Per la sua perseveranza, la leadership e la professionalità. Farà sempre parte della famiglia viola! Auguro a lui e alla sua meravigliosa famiglia tanta salute e i migliori successi”.