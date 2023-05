Jovetic: “Fiorentina ora è il momento di vincere un trofeo. Ecco di cosa ha bisogno Jovic”

Questo pomeriggio l’ex attaccante della Fiorentina Stevan Jovetic, adesso in forza all’Hertha Berlino, ha commentato anche la stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole a Radio Sportiva:

“Seguo sempre tutte le mie ex squadre da vicino e sono felice quando vanno bene. Questa stagione per la Fiorentina è stata una delle migliori degli ultimi anni: sarebbe veramente bello anche tornare a vincere qualcosa però. Con l’Inter hanno giocato bene e contro il West Ham possono portare a Firenze la Conference. Andare in Europa League sarebbe un grandissimo risultato”

Ha poi concluso parlando di alcuni singoli della rosa viola: “Jovic è forte ed è ancora giovane. Ha classe e ha bisogno solo di continuità, deve ritrovare la forma giusta. I dirigenti farebbero bene a trattenerlo. Anche Cabral è forte, e sta segnando con continuità. Amrabat? Ha fatto un mondiale pazzesco, credo però che non sarà facile trattenerlo, con tutte le squadre europee che lo stanno cercando”.