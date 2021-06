Jovetic: “Presto deciderò il mio futuro. Non ho mai avuto la tentazione di trasferirmi alla Juventus, non volevo tradire i tifosi viola”

L’ex calciatore della Fiorentina Stevan Jovetic, intervistato da Tuttosport è tornato a parlare anche dei suoi momenti viola: “Tra Fiorentina e Inter ho giocato quasi sette anni in Serie A, l’Italia sarà sempre la mia seconda casa. Mi piacerebbe tornare, ma ho anche proposte stimolanti da altre Nazioni. Vedremo… Presto deciderò. Vlahovic? In effetti mi rivedo nella situazione di Dusan: ha fatto benissimo con la Fiorentina e si parla di un interessamento della Juventus. Ci sono passato anche io, qualche anno fa, ma la tentazione di trasferirmi direttamente da Firenze a Torino non l’ho mai avuta. Non volevo tradire i tifosi della Fiorentina”.