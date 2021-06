Jovetic pronto a tornare in Serie A… ma non a Firenze

Potrebbe giocare da ex contro la Fiorentina nella prossima stagione, Stevan Jovetic che chiuderà la sua avventura al Monaco, vista la scadenza del contratto. Secondo Sky Sport infatti, il montenegrino interessa molto alla Lazio proprio per la sua disponibilità a parametro zero e la possibilità di inserirsi nel tridente di Sarri. Per l’ex viola sarebbe un ritorno in Italia dopo 6 anni e dopo vari accostamenti anche alla stessa Fiorentina.