Jovic alla Odriozola? L’unica formula possibile che può provare la Fiorentina: a garantire è Ramadani

Luka Jovic come Alvaro Odriozola? Perché no. O almeno questa potrebbe essere l’idea dei dirigenti della Fiorentina. Quella, cioè, di imbastire un nuovo prestito col Real Madrid per uno dei suoi tanti giovani esuberi. Come riporta Tuttosport, infatti, l’unico modo che hanno i Viola per accaparrarsi l’attaccante serbo è la formula del prestito secco, con ingaggio in parte pagato dai Blancos (qui si presume la maggior parte, dato che Jovic percepisce più di 7 milioni all’anno).

La trattativa potrebbe essere agevolata dal fatto che Jovic ha lo stesso procuratore di Vincenzo Italiano e Milenkovic, Fali Ramdani. Per un (altro) serbo che potrebbe uscire -ricordiamo il forte interesse dell’Inter per Milenkovic- ce ne sarebbe un altro pronto a subentrare. Nonostante lo scarsissimo impiego dell’ultima stagione: appena 549 minuti giocati in 19 spezzoni di partite, conditi da giusto una rete.