Jovic appannato: Italiano pronto a rilanciare Cabral

Dopo l’esordio positivo contro la Cremonese, arricchito dal gol del momentaneo 2-1, Vincenzo Italiano ha riproposto Luka Jovic dal 1’ nel derby contro l’Empoli. La prestazione offerta dall’attaccante serbo, a differenza della settimana precedente, non è stata all’altezza delle aspettative.

L’ex Real Madrid paga infatti una condizione fisica ancora oggi tutt’altro che perfetta, ma non finisce qua. Finora, i compagni di squadra non hanno trovato il modo di metterlo nelle condizioni di far male alle difese avversarie.

Contro il Twente è logico immaginarsi che Italiano alterni ancora una volta la coppia di attaccanti, rilanciando Arthur Cabral dal 1’. Dopo la rete nella partita d’andata, il brasiliano vuole ripetersi e portare la Fiorentina alla fase a gironi di Conference League.