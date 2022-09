Jovic e Cabral: Ancora non siamo alla bocciatura. Italiano studia nuove soluzioni per estrarli dalla solitudine

L’ultima partita giocata dalla Fiorentina ci ha offerto un Kouame impiegato nel ruolo di centravanti e Jovic e Cabral, per diverse ragioni, seduti in panchina.

Ma i due non possiamo certo considerarli ancora come definitivamente bocciati. Anzi, per loro, si legge stamani su La Nazione, Italiano studierà collocazioni più centrate in modo da estrarli dalla solitudine del centravanti boa del 4-3-3: un ruolo che nessuno dei due ha saputo riempire bene in solitudine, mostrando davvero pochi segnali di adattamento.

In futuro l’impostazione del gioco viola subirà variazioni e i due potrebbero trarre giovamento da questi cambiamenti.