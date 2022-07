Jovic è gia a lavoro: le prime immagini con la maglia della Fiorentina FOTO

Arrivato a Firenze poco più di 24 ore fa, il nuovo attaccante della Fiorentina Luka Jovic è già al lavoro per tornare in forma per la prossima stagione. Dopo aver messo la firma sul contratto che lo legherà ai viola, ufficializzando il suo approdo in Serie A, questo pomeriggio l’ex Real Madrid si è messo subito a disposizione di Vincenzo Italiano sostenendo la prima sessione di allenamento con la sua nuova squadra: il club gigliato pochi minuti fa tramite i propri canali social ha pubblicato le prime immaginei con la maglia, in questo caso rossa, del club

Ecco le prime immagini di Jovic pubblicate dalla Fiorentina su Instagram: