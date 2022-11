“Jovic ha detto una cavolata. Firenze non è una piazza che puoi usare per andare altrove”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, ha parlato a TMW Radio delle parole dette da Luka Jovic sulla Fiorentina e sull’ambizione di tornare in un top club, che hanno fatto storcere la bocca a diversi tifosi. Questa l’opinione di Brambati:

“Prima di parlare dovrebbe forse pensarci prima, ha detto una cavolata. Non è rispettoso nei confronti di Firenze, della piazza, dei tifosi, della società. Non è una piazza che puoi utilizzare per andare altri lidi. Devi dare tutto per regalargli i risultati che merita”