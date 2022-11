Jovic: “Il supporto di Italiano significa molto per me, non ho mai dubitato delle mie qualità, sapevo che la mia serie senza reti sarebbe finita”

L’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, sta cercando di tornare ad essere protagonista dopo aver vissuto le ultime stagioni ai margini all’interno del Real Madrid: “Non ho mai dubitato delle mie qualità – ha dichiarato a Mozzartsport.com – Ho sempre saputo del mio valore e che potevo giocare a calcio al massimo livello possibile. Passo da una partita all’altra. Dopo essere arrivato in Fiorentina, ho fatto notare e sottolineare che ci vorrà del tempo per rimettermi in forma. Direi che sono sulla strada giusta perché accada qualcosa del genere”.

E poi: “Il supporto dell’allenatore (Italiano ndr) significa molto. Il suo, quello della dirigenza, dei compagni di squadra e dei tifosi. La famiglia e gli amici sono sempre qui per me. Se un attaccante ti dice che per lui va tutto bene quando non ci sono gol, credimi, non sta dicendo la verità. È stato difficile, ma non ho mai dubitato per un momento che la mia serie senza reti sarebbe finita”.

E inoltre: “Mi sto ancora abituando, sappiamo tutti che la Serie A è il campionato più impegnativo tatticamente ed è certo che ogni giocatore ha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi. Terzić e Milenkovic mi hanno aiutato molto fin dall’inizio, mi hanno dato qualunque cosa mi servisse. Erano lì e ovviamente questo mi ha aiutato a inserirmi nella squadra il prima possibile”.