Jovic lo sente: E’ questa l’occasione per rinascere. Italiano e un piccolo accorgimento per armare il serbo

Occhi puntati in casa Fiorentina su Luka Jovic. E’ lui indubbiamente una delle attrazioni in questa stagione. Il centravanti serbo, si legge su La Gazzetta dello Sport, sente che questa è l’occasione per rinascere e un po’ di tempo fa ha detto con un sorriso: “Spero di fare 20 reti, magari 30, con l’aiuto dei compagni”.

Il giocatore ancora però non è al cento per cento della condizione e ci mancherebbe altro. In questo precampionato ha mostrato di avere piedi dolci e di non aver perso il senso del gol. E la rete segnata nella porta del Betis è servita a riempire di ottimismo la sua mente.

Italiano può aiutarlo. Il 4-3-3 è un dogma per il tecnico viola. Ma per armare Jovic, si legge ancora sulla ‘rosea’, potrebbe starci bene anche un albero di Natale.