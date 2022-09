Jovic non entra, ma va in Serbia: L’equipe medica della Nazionale valuta le sue condizioni. Ipotesi del rifiuto tout court di entrare in campo definita come “campato per aria”

Luka Jovic non è entrato nella partita vinta dalla Fiorentina contro il Verona. L’attaccante, a domanda di Italiano se fosse stato in grado di giocare il finale al posto di Kouame, ha risposto di non essere al cento per cento.

Il serbo era reduce da una contusione rimediata a Istanbul, così come ha riferito solo due giorni fa l’allenatore in seconda Niccolini, ma già venerdì, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, dunque 24 ore dopo la botta, aveva già risposto alla chiamata della sua Nazionale.

Ieri è volato in patria e oggi sarà valutato dall’equipe medica della Serbia che deciderà sulla sua permanenza o meno con la squadra di Stojkovic. Intanto il club viola ha definito campata per aria l’ipotesi che la punta, tout court, si sia rifiutata di entrare in campo.

Al di là di questi aspetti, quel che è certo è che finora il suo rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Eppure era riuscito a trovare anche la via della rete dopo appena 34′ giocati in Serie A. Insomma, un bel viatico, che però non ha avuto seguito.