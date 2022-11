Jovic: “Non ho giocato a calcio per tre anni e volevo ritornare in campo, per questo sono venuto alla Fiorentina. Ho superato i problemi iniziali”

Non parla in Italia, ma parla molto in Serbia, il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic. Intervistato da RTS, ha parlato della sua esperienza a Firenze, dicendo: “Non ho giocato a calcio per tre anni ed è stato molto difficile per me. Sono venuto alla Fiorentina perché volevo fare minuti in campo e il fatto di aver trovato alcuni miei connazionali in questo club, mi ha aiutato. All’inizio ho avuto problemi di forma fisica, cosa normale quando non si gioca, ma con il tempo è migliorata”.

La Serbia punta molto sul proprio parco attaccanti per il Mondiale: “Spero che il mio compagno di squadra Nikola (Milenkovic ndr) non si arrabbi, ma abbiamo fatto molti progressi in attacco e questo è attualmente il nostro punto di forza. Stiamo giocando in modo fenomenale e spero di rimettermi presto in forma e di aiutare i miei compagni di squadra nel modo giusto”.