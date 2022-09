Jovic resta fuori dall’undici titolare della Serbia: Stojkovic gli preferisce la coppia Vlahovic-Mitrovic

Tra poco meno di un’ora andrà in scena a Belgrado andrà in scena la partita tra Serbia e Svezia valida per la Lega B di Nations League, e pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali. Restava particolarmente interessante capire quale fosse l’undici titolare dei padroni di casa per dedurre quale fosse il reale stato di forma di Luka Jovic: nei giorni scorsi infatti si erano accavallate molte voci secondo cui l’attaccante della Fiorentina avesse finto di non essere al 100% della forma per non entrare in campo domenica scorsa contro il Verona.

Ed è proprio il tecnico servo Stojkovic a togliere ogni dubbio, lasciandolo fuori dalla formazione titolare. L’attaccante classe ’97 non si era allenato nei giorni scorsi ed un suo utilizzo pareva appunto impossibile, almeno dal primo minuto. Questa la formazione mandata in campo al tecnico:

Serbia (3-4-1-2): Milinkovic Savic V., Mitrovic S., Babic, Masovic; Kostic, Milinkovic-Savic S., Lukic, Sivkovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic A.