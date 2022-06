Jovic sì, ma solo dal 5 luglio. Bajrami è un obbiettivo concreto, ma la Fiorentina dovrà vedersela con Paolo Zanetti

Attraverso Twitter la giornalista Sara Meini ha fatto il punto su alcuni nomi caldi di casa Fiorentina, sia in entrata che in uscita. A quanto si legge, Luka Jovic potrebbe davvero arrivare ma solo a partire dal 5 luglio, mentre Milenkovic potrebbe salutare direzione Inter per una cifra intorno ai 15 milioni.

Confermato l’interesse della Fiorentina per Bajrami, che però al momento è considerato incedibile dall’Empoli in quanto giocatore preferito del nuovo allenatore Paolo Zanetti. Riguardo a Viti, il suo sogno sarebbe quello di vestire la maglia viola…