Jovic: “Sono andato troppo presto al Real Madrid, ma sono stato anche sfortunato. Benzema mi ha lasciato un segno”

In un’intervista rilasciata ad ATV, il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, ha raccontato il periodo trascorso al Real Madrid: “È stato bello. Una grande esperienza per me e un grande onore far parte del club più grande del mondo. Penso però di essere andato al Real troppo presto, e nel momento in cui sono arrivato e Karim Benzema è esploso e ha vinto meritatamente il Pallone d’Oro“.

Poi ha aggiunto: “All’inizio sono stato sfortunato. Prima c’è stato il Covid, poi alcuni infortuni, ma è stata sicuramente una grande esperienza per me. Non vorrei distinguere nessuno per le sue qualità di gioco, ma Karim Benzema mi ha lasciato un segno, e sicuramente Luka Modrić, che è sempre stato lì per me”.