Jovic: “Sono felice che i tifosi siano contenti di avermi con loro e lo stesso vale per me. Prometto il 100% ad ogni appuntamento”

Il neo attaccante della Fiorentina, Luka Jovic ha parlato anche del rapporto iniziale con i tifosi e gli uomini del club:

“I tifosi? Ho ricevuto molti messaggi e mi fa piacere che siano contenti di avermi qui. Cercherò di renderli felici per tutta la stagione e per tutto il tempo che resterò qui. Spero di far bene perché il loro sostegno è fondamentale, la Fiorentina ha tifosi fantastici e non voglio deluderli. Cosa possono aspettarsi? Il 100% in ogni allenamento ed ogni partita, lavorerò per la squadra e spero di regalare tanti gol. Commisso e Italiano? Li ho sentiti e mi hanno dato il benvenuto, come detto sono felice di far parte di questa squadra e di lavorare con un allenatore giovane ed emergente come Vincenzo. Spero che avremo successo insieme”.