Jovic: “Voglio lasciare un grande segno alla Fiorentina, non ricordo di essere stato più felice e realizzato”

Dal Real Madrid alla Fiorentina, Luka Jovic, ha cambiato radicalmente la propria vita calcistica nel corso della scorsa estate: “Gioco nella Fiorentina, voglio raggiungere gli obiettivi prefissati e i migliori risultati possibili con questo club – ha detto il serbo in proposito a Mozzartsport.com – Non è il momento di parlare di ciò che è stato in passato. Indipendentemente dal nome del club. L’unica cosa che posso dire è che sono felice”.

Sui piani per il suo futuro, stavolta si mantiene molto più cauto rispetto a quello che ha detto ad ATV: “In questo momento mi sento molto bene in Fiorentina, sono completamente concentrato sul mio gioco qui e non ricordo di essere stato più felice e realizzato. Per quanto riguarda i piani, l’unica cosa che posso dire è che continuerò a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi in ​​questa stagione e spero di lasciare un grande segno”.