Junior Cally uguale a Cutrone? Il cantante ci scherza su: “Io sono più forte”

Junior Cally, cantante in gara al festival di Sanremo appena concluso, è famoso per il fatto di indossare spesso una maschera. In queste sere, invece, si è sempre presentato senza e gli appassionati di calcio hanno osservato una sua somiglianza con l’attaccante della Fiorentina Cutrone. E lo stesso Junior Cally ha commentato così: “Tifo Milan e in tanti trovano una somiglianza fisica tra me e Patrick Cutrone ma, calcisticamente parlando, io sono più forte”. Effettivamente Junior Cally in passato era stato vicino a firmare per il Perugia, salvo poi rinunciare per un infortunio rivelatosi meno grave del previsto.