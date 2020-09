Il nuovo nome per la fascia sinistra arriva direttamente da Barcellona

C’è una casella che la Fiorentina ha ancora scoperta. È quella del terzino sinistro. Beppe Iachini è contento che sia tornato a casa Biraghi. Il giocatore, dopo una stagione da gregario all’Inter, sogna di partecipare alla fase finale dell’Europeo nel gruppo azzurro di Roberto Mancini. E quindi ha bisogno di giocare un campionato da protagonista. In questo senso la Fiorentina può garantirgli un’ottima vetrina. Barone e Pradè però cercano un’altra figura sulla corsia di sinistra. E secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, c’è un giocatore che, in questi giorni, i dirigenti viola stanno valutando con grande attenzione. Si tratta di Junior Firpo del Barcellona, 23 anni, classe 1996, cresciuto nelle giovanili del Betis, con cui poi ha anche fatto l’esordio fra i professionisti . Nella passata stagione il dominicano naturalizzato spagnolo ha collezionato diciassette presenze realizzando un gol. Meglio aveva fatto nel suo precedente ciclo al Betis dove ha segnato più reti e servito diversi assist. Firpo è un esterno di buon fisico e buona corsa, dotato di un ottimo dribbling. Sulla fascia sinistra può fare bene le due fasi anche se, per indole, è più portato ad attaccare. La Fiorentina lo sta valutando con estrema attenzione.

