Junior Firpo in uscita dal Barcellona, la Fiorentina ci riprova per il terzino sinistro blaugrana?

Secondo quanto riportato dal sito calciomercato.it anche la Fiorentina avrebbe avuto dei contatti con il Barcellona per Junior Firpo, terzino sinistro classe 1996 che quest’estate con tutta probabilità lascerà il club blaugrana. In questa stagione il giocatore ex Betis ha collezionato 18 presenze con un gol e un assist e la Serie A sembra essere un’opzione gradita per il suo futuro. Il Barcellona spera di cederlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto, con l’opzione fissata intorno ai 15 milioni.

La Fiorentina dal canto suo, visto il ritorno di Barreca alla base, cercherà un giocatore per sostituire o dare il cambio a Biraghi sulla sinistra e il nome del terzino del Barcellona potrebbe essere tra quelli sul taccuino di Pradè, visto che già in passato è stato cercato dalla società viola. Su Firpo ci sarebbero anche Milan e Napoli.