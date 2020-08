Juric a Verona deve rinunciare a Mandzukic: “Non è un’opzione per noi, punteremo su altri giocatori…”

Per diversi giorni sul punto di diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, Ivan Juric è rimasto alla fine al Verona dove il suo club imposterà il mercato cercando la conferma dei tanti prestiti. Qualora fosse effettivamente sbarcato a Firenze, il tecnico avrebbe forse spinto per il suo connazionale Mario Mandzukic, che la società viola sta già tenendo d’occhio di suo. Niente da fare invece per il Verona, come ha ammesso lo stesso allenatore: “Pessina deve rimanere per forza, non posso immaginare che non ci sia. Bocchetti non so ancora cosa farà l’anno prossimo. Mandzukic non è un’opzione, punteremo su altri giocatori”.

0 0 vote Article Rating