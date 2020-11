Juric: “Abbiamo trovato un buon sostituto di Amrabat. Kalinic? Che bel colpo di tacco. Farà un gran campionato”

Il Verona di Juric, che ha ‘rischiato’ di essere il nuovo allenatore della Fiorentina, è ripartito alla grande anche in questo campionato. Ieri sera è arrivata una bella vittoria con il Benevento e in classifica è nel gruppo di squadre che è a quota 11 a ridosso delle posizioni che contano: “Abbiamo perso tanti giocatori buoni ma abbiamo trovato tanto altro – spiega Juric – E Vieira potrebbe essere un buon sostituto di Amrabat. L’importante è lavorare bene. Kalinic? Sul colpo di tacco (che ha dato il via all’azione di uno dei due gol ndr) si è trovato al posto giusto, ha favorito l’inserimento. Mi spiace abbia preso la traversa, però sono convinto che se andrà avanti così farà un gran campionato”.

0 0 vote Article Rating