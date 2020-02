Al termine della partita pareggiata con il Milan, il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato di Amrabat, espulso durante la gara: “Aveva un po’ di tensione perché ha firmato un contratto per giugno con un top club (la Fiorentina, ndr) che prevede un accordo milionario. Credo sia normale, ma non ci saranno altri cali di tensione. Amrabat per me è un titolare e non si tocca, non ho sensazioni negative”.