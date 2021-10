Juric: “Belotti? E’ inutile speculare, a gennaio non si muove”

Se alla Fiorentina tiene ancora banco il caso Vlahovic, a Torino, sponda granata, possiamo dire lo stesso di Belotti.

Della situazione del centravanti, accostato a più riprese al club viola, ha parlato il tecnico, Ivan Juric, dicendo: “A gennaio non va via, vedremo a fine campionato. E’ inutile speculare, non accadrà nulla. Mi auguro faccia una grande stagione, poi ci guarderemo negli occhi e sceglierà il suo futuro. Non ci saranno avvicinamenti, mi auguro solo che faccia una bella annata”.

Domani sera il Torino tornerà subito in campo andando ad affrontare a San Siro il Milan.