Juric: “Benassi è ancora a Firenze a curarsi ma ormai il discorso con lui è chiuso…”

Una stagione sfortunatissima quella di Marco Benassi, che a Verona non è mai sceso in campo a causa di diversi problemi fisici. Ne ha parlato in modo un po’ sconsolato in conferenza stampa Ivan Juric: “Benassi è tornato. Il calcio è così: l’anno scorso non avevamo un infortunato, giocavano quasi sempre gli stessi. Quest’anno la difficoltà è stata anche questa: Vieira e Benassi, due giocatori di spessore, non li abbiamo quasi mai avuti. Benassi è a curarsi a Firenze e il discorso con l’Hellas è finito. Domani vorrei far giocare Pandur, è importante vedere il giocatore. In allenamento fa bene, vorrei vederlo nel contesto della Serie A dandogli queste quattro partite. Per il resto cercherò di mettere i migliori, fino alla fine, non facendo niente di che”.