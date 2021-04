Juric cerca vendetta con la Fiorentina. Il ‘moltiplicatore di capacità’ fregato dalla conferma a sorpresa di Iachini

Il Verona è lontano da ambizioni e pericoli avendo raggiunto in classifica la quota di 41 punti. Ma non è esattamente un avversario che possiamo definire ‘lanciato’ perché ha perso quattro delle ultime cinque partite giocate in Serie A. Ma la Fiorentina dovrà stare lo stesso molto attenta domani sera. Su La Nazione si legge che, chi conosce l’allenatore dei gialloblu, Ivan Juric, sa che la scorsa estate il suo nome era stato accostato al club viola e sa che il suo passaggio a Firenze saltò in modo brusco, dopo la conferma a sorpresa di Iachini. Da allora in poi, i suoi rapporti con i viola sono diventati gelidi.

Motivi personali a parte, Juric ha anche l’esigenza di non sciupare la sua fama di allenatore che migliora il materiale che la società gli mette a disposizione. Negli ultimi anni è stato quello che il giornale fiorentino definisce ‘un moltiplicatore di capacità’.