“Juric è come un padre, un allenatore bravissimo ed un grande uomo”. Il sabato particolare di Amrabat

Sarà un sabato particolare quello che vivrà il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Questo perché ritroverà davanti a sé un allenatore come Ivan Juric, ora al Torino (e prossimo avversario dei viola) che è stato fondamentale per la sua carriera e che lo ha fatto crescere tantissimo quando era a Verona.

Le sue parole nei confronti del tecnico croato sono sempre state piene di apprezzamenti: “E’ un allenatore molto forte e un grande uomo – ha detto in un’intervista di qualche mese fa – non posso che parlar bene di lui, è stato molto importante per me, fin dall’inizio mi ha dato fiducia”.

E ancora: “Quando mi chiamò giocavo in Belgio, mi disse che mi voleva trasmettendomi subito buone sensazioni. E grazie a lui se oggi sono più completo. È come un secondo padre per me”.