Juric ha la penna in mano per rinnovare col Verona… ma aspetta segnali dalla Fiorentina

Sembra ormai ad un passo il rinnovo del contratto di Ivan Juric con il Verona: il croato è stato la scommessa, stravinta, dei gialloblu in questa stagione e il club del presidente Setti vorrebbe dare continuità al progetto tecnico, confermandolo anche per le prossime stagioni. Juric di fatto ha già la penna in mano per firmare il rinnovo, salvo sorprese dell’ultimo minuto: secondo Repubblica però, l’allenatore veronese aspetta anche qualche segnale dalla dirigenza della Fiorentina, che in questi mesi a lui ha pensato eccome. Resta ancora qualche piccola incertezza legata alla salvezza ma i programmi per la prossima Serie A si possono verosimilmente già fare: se però la società gigliata vorrà Juric dovrà affrettare e intensificare non di poco il pressing.

