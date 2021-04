Juric: “Kalinic dal 1′? È un’opzione. Peccato perchè quando intravedevo il giocatore di Firenze si è fatto male”

L’allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato durante la conferenza stampa di vigilia della partita con lo Spezia di domani alle 15. In avanti, potrebbe rivedersi dall’inizio l’ex Fiorentina Nikola Kalinic. Ecco le parole del tecnico croato sul possibile impiego del giocatore: “È un’opzione. Mi dispiace per Kale, quando intravedevo il giocatore di Firenze si è fatto male. In questo momento abbiamo due attaccanti: o uno o l’altro”.

Fino a questo momento stagione largamente negativa quella di Kalinic: 723′ minuti giocati in dodici presenze e una sola rete all’attivo. Numeri lontani da quelli del biennio in riva all’Arno, in cui l’attaccante classe ’88 collezionò ben 27 reti in 69 presenze