Juric: “Mi hanno detto che se non vendiamo, non c’è niente da fare. In questi giorni ci penserò e deciderò”

Tra i possibili candidati alla panchina della Fiorentina c’è, ancora, Ivan Juric che in conferenza stampa ha parlato del suo futuro in divenire: “Ci siamo trovati, abbiamo parlato e mi è stata presentata la situazione. In questi giorni ci penserò, con la mia famiglia e con tutti, e si prenderà una decisione. È importante che la situazione sia chiara, che siano tutti d’accordo sugli obiettivi, cosa che secondo me è mancata all’inizio quest’anno. Ci siamo confrontati per la prima volta dopo molto tempo l’altro giorno, adesso ci penseremo tutti quanti. Che obiettivi mi hanno presentato? Se non vendiamo non c’è niente da fare, la situazione è questa. Poi si vede”.