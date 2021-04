Juric: “Nel primo quarto d’ora potevamo essere avanti 3-0 ma ci sono partite che vanno storte. La Fiorentina ha fatto poco per segnare”

A Sky parla il tecnico del Verona, Ivan Juric che analizza la sconfitta con la Fiorentina: “Ci sono momenti in un campionato un po’ storti, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno dominato, hanno concesso veramente poco ma è bastato per prendere due gol. Dentro di me ho molto dispiacere per i ragazzi ma anche soddisfazione per la dimostrazione di gioco, sono contento della prestazione. Nel primo tempo dopo 15 minuti dovevamo stare 3-0, ci sono state anche partite che ci sono andate bene per cui gli episodi poi si pareggiano”.