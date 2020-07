Juric: “Nelle prossime ore prenderò la decisione sul mio futuro. Le valutazioni sono solo di carattere sportivo”

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric, parlando anche di quello che sarà il suo futuro. Queste le parole del tecnico croato seguito anche dalla Fiorentina: “Devo fare le mie valutazioni. Qui abbiamo fatto un grande lavoro, alzando il livello della squadra sia sul profilo della preparazione che di risultati sul campo. Devo ringraziare il presidente Setti per la generosa proposta di rinnovo del contratto, ha dimostrato di avere tanta stima nei miei confronti. Sto valutando il mio futuro solo in base al carattere sportivo e a quanto può ancora crescere l’Hellas. Nelle prossime ore prenderò una decisione”.

