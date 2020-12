Juric: “Secondo me non c’era nessuno dei due rigori. Con Pradè abbiamo risolto, ma mi hanno dato fastidio i commenti sui giocatori che sono andati via”

Il tecnico del Verona Ivan Juric commenta così a Sky Sport il pareggio ottenuto contro la Fiorentina al ‘Franchi’: “Devo fare i complimenti ai miei. Abbiamo concesso pochissimo a una squadra con grandissimi giocatori a mio modo di vedere. Rigore alla Fiorentina? Noi siamo aggressivi su tutte le zone di campo, non vogliamo fare tanti anticipi nell’area di rigore. Non mi sembra tanto un rigore, ma nemmeno quello che hanno dato a noi.

Sul malinteso con Pradé: “Io furbo? Ma assolutamente no, è tutto a posto. Mi ha dato un po’ fastidio per i giocatori che sono andati via, il complimento sarà stato per me ma non per loro.

Se gli manca l’attaccante? “Io confido in quel che ho visto in Kalinic, ci può dare tanto come giocatore”.

Sul rapporto con la società: “Mi sono arrabbiato all’inizio per le plusvalenze, poi mi è passato. Ci sono rimasto male, dovevamo fare altro, poi per colpa del Covid gli accordi non sono stati rispettati. Però capisco che all’Hellas funziona così, c’è grande attenzione per il bilancio. Io in gialloblù mi trovo bene, mi coccolano”.