Juric: “Squadre come Sassuolo e Fiorentina spendono molto, a fine campionato però..”

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric dalla scorsa estate, quella in cui è stato vicinissimo ad approdare alla Fiorentina, non sembra aver digerito le scelte della dirigenza viola e in più occasioni ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Quest’oggi l’ennesimo episodio. Queste le sue parole durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan: “Quello che abbiamo passato nei primi mesi è stato per me vergognoso, come concetto di stagione. I ragazzi sono stati splendidi, negli ultimi due mesi ci siamo allenati bene. Voglio continuità, che i ragazzi non si rilassino, altrimenti non siamo più competitivi. Devono restare sul pezzo e cercare di fare bene. Loro sono una grande squadra, devi fare tutto alla perfezione, sperando che ti giri anche bene. Servono innesti per essere realmente competitivi? Penso che ci sia un abisso tra le prime sette e le altre. A livello economico, di scelta di giocatori… Ci sono alcune squadre, come Sassuolo e Fiorentina, che hanno potenzialità economiche alte, ma che non riescono a entrare in quel gruppo. Noi non siamo a quei livelli, non ci andiamo nemmeno vicino. Ciò non toglie che vogliamo il massimo. I ragazzi devono sapere che manca poco per la salvezza e che si giocano qualcosa di speciale: non è che contano sempre i soldi e il nome. Se ci riusciranno o meno non lo so, ma dovranno dare il massimo per provare a fare ancora meglio di quello che stiamo facendo. Se c’è la possibilità di fare qualcosa di speciale dobbiamo provare ad andare oltre”, le dichiarazioni del tecnico del Verona alla vigilia della sfida col Milan. Se Ceccherini giocherà ancora? Sono un po’ curioso sul suo livello fisico, se riesce a reggere per due gare di fila. Su Magnani, Gunter e altri che non conosco ancora benissimo se riescono a reggere tre partite al massimo. Vorrei riproporli: penso che contro il Benevento abbiano fatto bene, pur avendo fatto due o tre errori che non devono fare. Devono essere ancora più tosti. Quando giochi un po’ di partite insieme inizi a conoscerti, la mia idea è confermarli”.