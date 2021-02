Juric tira un’altra frecciatina alla Fiorentina: “Siamo una realtà piccola, chi sta sotto con una rosa migliore deve chiedersi perché…”

E’ un rapporto un po’ strano quello tra Ivan Juric e la Fiorentina e alcune dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi dal tecnico del Verona sembrano quasi voler mettere nel mirino il club viola, dopo il quasi matrimonio della scorsa estate. Ieri sera ad esempio, dopo la sconfitta con la Roma, Juric ha parlato così, pur senza fare nomi: “Penso che la nostra realtà è molto piccola. Tifosi e giornalisti sono fuori di testa, non vedono quello che facciamo. Se i miei giocatori pensano a rilassarsi finisce male: è un campanello d’allarme, non deve succedere quanto visto oggi. Chi sta sotto di noi e ha una rosa migliore si deve chiedere perché, non noi”.

