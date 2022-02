Juventus a Firenze senza nove giocatori: In dubbio anche altri due difensori

Sono tantissimi gli indisponibili in casa Juventus a due giorni dalla partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Allegri sarà privo di almeno nove giocatori al Franchi: Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria, Alex Sandro, Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Dybala. L’argentino sta meglio, ma i bianconeri non hanno intenzione di correre alcun rischio.

In dubbio, però, ci sono anche Bonucci e De Sciglio. I due azzurri sicuramente andranno a Firenze con la squadra, ma la loro presenza dal primo minuto è molto più che in dubbio. A rischiare di più è Bonucci, affaticato e bisognoso di un po’ di riposo dopo aver stretto i denti a Empoli. Mentre per De Sciglio, reduce da un turno di riposo in campionato, Allegri deciderà in extremis. La sensazione, riporta Tuttosport, è che tra i due sia il terzino ad avere più chance di partire dal primo minuto contro i viola.