Juventus-Fiorentina, che organizzazione da parte dei Viola Club!

Secondo quanto scrive La Repubblica, diversi viola club in città e fuori hanno infatti deciso di aprire le sedi per assistere tutti insieme alla partita e condividere con altri novanta minuti che possono essere storici. Altri si ritroveranno a casa, chi con l’amico fidato chi con il familiare che porta bene. C’è chi opterà per un menù leggero e chi si lascerà andare al solito rituale prepartita.

Per la scaramanzia che contraddistingue questi momenti non è previsto nessun piano in caso di passaggio del turno ma è chiaro che se i ragazzi di Vincenzo Italiano dovessero espugnare Torino in tarda notte troverebbero una città pronta a festeggiare come non succedeva da tempo. Magari come dopo l’impresa di Napoli.