Juventus-Fiorentina: Come seguire la partita in DIRETTA TV

La partita tra Juventus e Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa Italia, è in programma questa sera alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta TV su Canale 5.

Questo match sarà dato in chiaro, a titolo gratuito, a differenza di quanto accade per le partite di campionato che sono invece tutte a pagamento.

Comunque, per chi non potrà vedere l’incontro, ricordiamo che ci sarà la diretta testuale, seguitissima e con i vostri commenti, di Fiorentinanews.com, con la descrizione delle azioni in tempo reale.